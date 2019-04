Esporte Perto do título, Atlético chama torcida para Antônio Accioly Atleticanos poderão acompanhar o clássico contra o Goiás no Bairro de Campinas

Sem poder ter a presença da torcida na final de domingo, às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, o Atlético se organiza para aglutinar a torcida de outra maneira para assistir ao clássico diante do Goiás. Na tarde desta terça (16 de abril), a direção do Atlético confirmou que vai abrir o Estádio Antônio Accioly à presença dos torcedores atleticanos no horári...