Esporte Perto do título alemão, Bayern vive dias com polêmica interna e mercado aquecido Se dentro de campo a situação para o time é ótima, os bastidores estão quentes. Muller se mostrou descontente com posturas de dirigentes diante da crise financeira provocada pela pandemia

O Bayern de Munique entra em campo nesta terça-feira (16) com chances de conquistar pela oitava vez consecutiva o título do Campeonato Alemão. Para isso, pela 32.ª e antepenúltima rodada, precisa apenas derrotar fora de casa o Werder Bremen, rival que luta para fugir da zona de rebaixamento. Para o duelo, a equipe de Munique conta com os retornos dos atacantes R...