O elogio público feito pelo presidente do Atlético-MG Sérgio Sette Câmara ao volante Léo Sena é mais um sinal de que o jogador deve mesmo procurar novos ares em 2021. Esse foi apenas mais um capítulo da novela envolvendo o futuro do jogador de 24 anos revelado pelo clube esmeraldino.

Léo Sena estreou como profissional do Goiás no dia 14 de fevereiro de 2016, em clássico com o Atlético-GO. Depois disso, ganhou espaço e se tornou titular absoluto da equipe, tanto que a diretoria do Goiás se mobilizou para ampliar contrato até 2020, o que protegeria o clube contra assédio de interessados em contar com o volante. Antes, o vínculo de Léo Sena com o Goiás era até 2017.

Essa proteção está por um fio e o Goiás pode ver Léo Sena fazer as malas e deixar a Serrinha após cinco temporadas sem deixar recompensa financeira ao clube. Isso porque o jogador poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho. Sem jogar e ser exposto na vitrine desde março, por causa a paralisação do futebol em razão da pandemia, o time esmeraldino também foi prejudicado para negociar o jogador para outros mercados.

O Goiás até fez proposta de valorização salarial para Léo Sena e tenta renovar com o jogador desde o fim do ano passado. Apesar disso, as conversas não evoluíram. Desde então, o nome de Léo Sena tem sido colocado na lista de desejos de vários clubes do Brasil.

Em outubro de 2019, o nome de Léo Sena foi ventilado como desejo do Santos, do técnico argentino Jorge Sampaoli, hoje no Atlético-MG, novo possível destino do jogador. Antes, houve sondagem do Inter, mas que não foi confirmada pelo Goiás.

No início deste ano, outros clubes apareceram como possíveis destinos de Léo Sena, mas sem evolução nas tratativas. Em fevereiro, o ex-jogador Josué, um dos empresários de Léo Sena, confirmou que negociou com o Palmeiras por Léo Sena. Na mesma época, a imprensa paranaense noticiou o interesse do Athletico-PR em contar com o jogador no futuro.

No entanto, a investida do Atlético-MG tem sido a mais sólida até o momento. No entanto, o clube alvinegro deve ter de agir com calma para contar com Léo Sena, pois o jogador pode assinar pré-contrato a partir do meio do ano e sairia de graça.

Observado pela diretoria das categorias de base do Goiás durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015, Léo Sena foi contratado para o time esmeraldino e ficou no time sub-20 até ser alçado aos profissionais no ano seguinte. Desde então, o jogador disputou 185 jogos, fez um gol e foi três vezes campeão estadual pelo clube.

Durante a pausa do futebol, Léo Sena chegou a indicar, em suas redes sociais, que poderia ficar no Goiás por mais tempo.