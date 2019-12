Esporte Perrella detona antecessores e condiciona permanência: 'Fico se a torcida quiser' Em meio aos ataques aos dirigentes, Zezé Perrella pediu o apoio do torcedor neste momento, principalmente para colaborar visando o acesso na próxima temporada

Assim como nas últimas semanas, Zezé Perrella voltou neste domingo a dar entrevista à imprensa, desta vez com o Cruzeiro já rebaixado no Campeonato Brasileiro. Responsável pela gestão do futebol desde outubro, o dirigente fez inúmeras críticas aos seus antecessores após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, no estádio do Mineirão. Perrella voltou a criticar a administr...