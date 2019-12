Esporte Perrella descarta volta ao Conselho e ataca presidente: 'Biruta de aeroporto' Perrella estava à frente da gestão do futebol há apenas dois meses, em meio a turbulências no Cruzeiro, dentro e fora dos gramados

Demitido do cargo de gestor do futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella atacou nesta quinta-feira o presidente Wagner Pires de Sá. O dirigente se declarou surpreso com a decisão do mandatário do clube, especialmente porque havia conversado sobre essa possibilidade na última quarta, em uma reunião em que defendeu a renúncia de Wagner, a sua própria saída e a realização de n...