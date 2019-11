Esporte Perrella anuncia demissão de Abel Braga e chegada de Adilson Batista ao Cruzeiro Após derrota por 1 a 0 para o CSA, no Mineirão, presidente do Conselho Deliberativo do clube convoca coletiva para anúncio de novo comando

Abel Braga não é mais técnico do Cruzeiro. O anúncio do desligamento foi feito na manhã desta sexta-feira pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Zezé Perrella. Em sua curta passagem de 14 jogos pelo clube mineiro, o treinador conseguiu apenas três vitórias, três derrotas e oito empates. Ele deixa a equipe na 17.ª posição do Campeonato Brasileiro, com 36 p...