Esporte Pernambuco não vai permitir partidas da Copa América no estado Há três meses no Pernambuco, a taxa de ocupação de UTI para pacientes com sintomas da doença é igual ou superior a 90%

Mesmo antes de a Conmebol anunciar as sedes da Copa América no Brasil, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), determinou que não permitirá que o estado receba partidas da competição. Na noite do domingo (30), a Argentina abriu mão de sediar o torneio em razão do recrudescimento da pandemia de Covid-19 no país. Foi por isso que, na manhã desta segunda (31), ...