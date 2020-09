Esporte Permanência no PSG segue plano de Neymar para escolher destino aos 30 anos A partir da transferência do Santos para o Barcelona, Neymar da Silva Santos, pai do jogador, traçou planos para que o filho chegasse aos 30 anos como um "free agent"

Neymar fez de tudo para ir ao Barcelona no meio do ano passado, mas não conseguiu. A expectativa em torno do seu futuro depois desta temporada era grande, mas ele encerrou qualquer especulação ao anunciar que permanece no PSG. Pode parecer que houve uma mudança de planos, mas isso não é totalmente verdadeiro: ao seguir em Paris até o final do contrato, o atacante cumpre u...