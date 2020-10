Esporte Perfil: Bolívar e o templo do General no Vila Nova À frente do clube goiano, Bolívar mostra que, no vestiário, precisa mais do que falar a língua dos jogadores

A campanha que o Vila Nova faz na Série C - após 12 de 18 jogos da 1ª fase, é vice-líder do Grupo A com 23 pontos - tem um pouquinho de cada técnico que comandou Bolívar na carreira de quase 20 anos como jogador. Aos 40 anos, o treinador colorado está à frente do sexto clube na profissão que escolheu, depois da despedida dos gramados, justamente para seguir dentro de um ve...