Esporte Perfeccionista, técnico do Jaraguá quer aproveitar bom momento Lucas Oliveira entende que sucesso da equipe, que venceu os dois primeiros jogos do Goianão 2020, pode ser aproveitado para aumentar a confiança do elenco

Na 2ª colocação do Campeonato Goiano, o Jaraguá é a principal surpresa da competição neste início de Estadual e sonha alto. Com vitórias sobre Anapolina e Vila Nova, o clube quer aproveitar o bom momento para ficar ainda mais próximo da meta de permanecer na 1ª Divisão, principal objetivo do Gavião da Serra. “Nós, jogadores e comissão técnica, temos a consciência que te...