Esporte Peres pede paciência com Jesualdo Ferreira no Santos e prioriza lateral-esquerdo Time estreia contra o Bragantino, na Vila Belmiro

Com pouco menos de 15 dias de trabalho, o técnico português Jesualdo Ferreira já está dando a sua cara ao Santos. A estreia na temporada de 2020 será nesta quinta-feira contra o Bragantino, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela rodada inaugural do Campeonato Paulista, e a expectativa é grande no clube. Mas o presidente José Carlos Peres pede paciência com o novo t...