Esporte 'Perder me machuca, me dói', desabafa Neymar após derrota na Copa América

Neymar falou pela primeira vez após a derrota da seleção brasileira contra a Argentina na final da Copa América. Em seu perfil no Instagram, o camisa 10 publicou o vídeo em que vai de encontro a Lionel Messi para o parabenizar pela conquista. Na legenda, o atacante brasileiro voltou a falar sobre a dificuldade de lidar com as derrotas: "Perder me machuca, me dói...