Perícia contratada pelo Bahia aponta que Ramírez não chamou BH de 'negro'

O Bahia informou que os laudos da perícia que o clube contratou para apurar o suposto caso de racismo não indicam que Índio Ramírez chamou o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, de "seu negro". De acordo com o clube baiano, o meia colombiano disse: "Tá quanto?" para o camisa 27 rubro-negro. A discussão entre os dois jogadores aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo,...