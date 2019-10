Esporte Pelo UFC, goiano luta na Austrália Em boa fase no UFC, Dhiego Lima encara neozelandês Luke Jumeau e busca terceira vitória seguida

Do outro lado do mundo, na Austrália, o lutador goiano Dhiego Lima, do peso meio-médio (até 77kg), tenta confirmar sua boa fase no Ultimate Fighting Championship (UFC) ao enfrentar o neozelandês Luke Jumeau, ‘The Jedi’, neste sábado (5) a partir das 23 horas (de Brasília), quando começa o card principal do UFC 243. Dhiego Lima terminou sua preparação na Tailândia, para ...