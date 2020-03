O comando da Fórmula 1 divulgou nesta sexta-feira (13) o adiamento de mais duas etapas do calendário para evitar o contágio pelo coronavírus. As corridas previstas para o Bahrein e para o Vietnã estão temporariamente desmarcadas. O intuito da categoria é de conseguir remarcar as provas para outra data ainda em 2020, a exemplo do que fez com o GP da China.



Segundo comunicado distribuído pela Fórmula 1, os dirigentes da categoria e autoridades desses países vão manter contato para avaliar a marcação de novas datas para a realização das corridas. A sequência de problemas com o novo coronavírus já desmarcou a realização das quatro primeiras provas que estavam originalmente marcadas para o início da temporada: Austrália, Bahrein, Vietnã e China.



"O GP do Bahrein é uma corrida empolgante do nosso calendário e nós estamos ansioso para voltarmos lá o quanto antes. Nós também estamos ansiosos para a corrida inaugural no Vietnã para levar o espetáculo da Fórmula 1 para uma das cidades mais incríveis do mundo", disse em comunicado oficial o chefe da Fórmula 1, o norte-americano Chase Carey.



Com isso, a temporada agora está prevista para começar somente em 3 de maio, no GP da Holanda, que volta ao calendário após mais de 30 anos de ausência. Mas a categoria assegura que pelo aumento de casos do novo coronavírus na Europa, vai monitorar constantemente se precisará ou não realizar novos ajustes no calendário de provas.



Até o momento, as quatro primeiras etapas do calendário foram atingidas pela pandemia. O GP da China havia sido adiado ainda em fevereiro, a prova na Austrália foi cancelada de última hora, enquanto que Bahrein e Vietnã souberam nesta sexta-feira que foram desmarcadas do calendário.



"Nós continuamos confiando nas informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e nos governos e vamos trabalhar com eles durante esse período imprevisível para proteger os fãs, pilotos e toda a comunidade do automobilismo", afirmou o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jean Todt.



A etapa australiana abriria a temporada de 2020 no próximo domingo, em Melbourne. Porém, após um funcionário da McLaren ser diagnosticado com a doença, a Fórmula 1 decidiu cancelar a realização da corrida em cima da hora, já quando os pilotos e equipes se preparavam para ir para a pista para os primeiros treinos. O segundo compromisso do ano seria no Bahrein e já havia a promessa de que a corrida seria com os portões fechados.



Confira o calendário inicial da Fórmula 1 para 2020:



15/03 - GP da Austrália - Cancelado

22/03 - GP do Bahrein - Seria realizado com portões fechados. Agora, foi adiado

05/04 - GP do Vietnã - Adiado

19/04 - GP da China - Adiado

03/05 - GP da Holanda

10/05 - GP da Espanha

24/05 - GP de Mônaco

07/06 - GP do Azerbaijão

14/06 - GP do Canadá

28/06 - GP da França

05/07 - GP da Áustria

19/07 - GP da Grã-Bretanha

02/08 - GP da Hungria

30/08 - GP da Bélgica

06/09 - GP da Itália

20/09 - GP de Cingapura

27/09 - GP da Rússia

11/10 - GP do Japão

25/10 - GP dos Estados Unidos

01/11 - GP do México

15/11 - GP do Brasil

29/11 - GP de Abu Dabi