Pelo Grupo C do Mundial sub-17, Coreia do Sul vence o Haiti na Serrinha

No encerramento do 2º dia de jogos do Mundial sub-17, em Goiânia, a Coreia do Sul venceu o Haiti, por 2 a 1, com gols de Minseo Choi e Jisung Eom - Sainte Carl descontou no final do duelo para os haitianos. O duelo válido pela 1ª rodada do Grupo C foi disputado no Estádio da Serrinha e contou com a presença de 1.345 torcedores. Com o resultado, a Coreia do Sul as...