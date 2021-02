Esporte Pelo Goianésia, Luan Carlos quer viver decisão e ampliar história Treinador do Azulão do Vale reforça discurso de que os jogadores precisam aproveitar cada momento da final do Campeonato Goiano 2020, que pode ser o primeiro da história do clube

Se do lado rubro-negro o técnico Marcelo Cabo tem experiência de sobra em competições estaduais, pelo lado do Goianésia o treinador Luan Carlos chega a sua primeira final de Campeonato Goiano. Em pouco mais de cinco anos na profissão, o jovem de 28 anos mantém o discurso de aproveitar a decisão de maneira leve. No fundo, no entanto, há o desejo de fazer história e bu...