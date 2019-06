Esporte Pelo Aspirantes, Goiás fica à frente duas vezes no placar, mas cede empate ao Figueirense Time esmeraldino tropeça fora de casa e deixa escapar chance de assumir vice-liderança do grupo

O Goiás empatou com o Figueirense, por 2 a 2, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, na tarde desta sexta-feira (14), jogando no Estádio Orlando Scarpelli. Com o empate, o time esmeraldino caiu da terceira para a quinta colocação do grupo A. A equipe do técnico Augusto César chegou a ficar à frente no placar duas vezes, mas cedeu o empate aos 47 min...