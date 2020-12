Esporte Pelo acesso, Vila Nova quer manter regularidade Na avaliação do time colorado, principal ponto negativo da equipe na 1ª fase foi a oscilação entre as rodadas 13 e 15, o que não pode se repetir na 2ª fase

O Vila Nova entende que não poderá oscilar na próxima fase da Série C. Para o time colorado, esse é o principal ponto negativo que a equipe apresentou na 1ª fase da competição nacional, ao ficar três jogos sem vencer e com atuações abaixo do que foi apresentado entre as rodadas 13 e 15. Na sequência do campeonato, o Tigre terá seis rodadas na busca pelo acesso à Série B 2...