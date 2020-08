Esporte Pelas redes sociais, Atlético-GO vai apresentar nova linha de uniformes Na linha, além de novos modelos de camisas, principalmente a primeira, uma novidade será o uso do terceiro escudo oficial do clube em algumas peças

Sem evento presencial ou festa de lançamento, o Atlético-GO apresentará, nesta sexta-feira (7), a nova linha de uniformes que serão usados no restante da temporada 2020, durante a Série A e Copa do Brasil. O clube vai usar as redes oficiais para mostrar as imagens dos primeiro, segundo e terceiro uniformes, além da vestimenta dos goleiros. As peças casuais, usadas...