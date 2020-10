Esporte Pela terceira vez seguida, Vila Nova empata sem gols jogo dos Aspirantes No domingo (1), fora de casa, o Tigrão buscará a primeira vitória ao enfrentar o Red Bull Bragantino-SP, em Jarinu-SP, às 15 horas

Na terceira partida disputada no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Vila Nova ficou no empate de 0 a 0 com o Santa Cruz, na tarde desta quinta-feira (29), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). É o terceiro empate seguido do time colorado na competição, na qual não ganhou, nem perdeu jogos, além de não ter marcado ou sofrido gols. No domingo (1), fora d...