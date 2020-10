Esporte Pela Série D, Goiânia bate Vitória-ES e se consolida no G-4 Com gols de Anthony e João Pedro, ambos no primeiro tempo, o Galo garantiu mais um triunfo e chegou aos 12 pontos

Assim como já havia feito na segunda-feira (19), o Goiânia derrotou o Vitória-ES, desta vez por 2 a 1, e manteve seu lugar dentro do grupo de classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com gols de Anthony e João Pedro, ambos no primeiro tempo, o Galo garantiu mais um triunfo e chegou aos 12 pontos, consolidado na 4ª colocação do Grupo 5 da competição n...