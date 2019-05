Esporte Pela Série D, Anapolina tropeça novamente e Iporá vence a segunda Xata se complica e sai da zona de classificação; Lobo Guará engata boa sequência e assume liderança

Dois clubes goianos jogaram neste domingo (26) pela Série D do Campeonato Brasileiro. No Ferreirão, o Iporá venceu o Corumbaense pelo placar de 3 a 1. Fora de casa, a Anapolina empatou, por 1 a 1, com o Operário-MS. Após estrear com derrota na Série D, o Iporá chegou ao terceiro jogo consecutivo de invencibilidade na competição, sendo duas vitórias seguidas - amba...