Esporte Pela Série B, Atlético e Coritiba se reencontram no Antônio Accioly Clubes que não conseguiram o acesso em 2018, Atlético e Coritiba voltam a se enfrentar

Com jeito de primeira vez, novamente o Atlético enfrentará o Coritiba, nesta sexta-feira (3), numa ocasião especial. Será o primeiro jogo do time atleticano, em casa, na Série B do Brasileiro, após a conquista do título do Goianão. As equipes jogarão às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, onde se encontraram, no ano passado, na partida de reabertura do Castelo do Drag...