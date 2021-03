Esporte Pela primeira vez, Rafael Toloi é chamado para seleção italiana Brasileiro revelado na base do Goiás disputará as Eliminatórias para a Copa do Mundo

O zagueiro Rafael Toloi, de 30 anos e revelado na base do Goiás, disputará as Eliminatórias da Europa no mês de março pela primeira vez. Natural de Glória d'Oeste-MT, Rafael Toloi foi convocado pelo técnico da Itália, Roberto Mancini, para fazer parte da Azzurra, que tem três jogos agendados, neste mês, pelo Grupo C das Eliminatórias à Copa do Catar (2022): contra Irlanda d...