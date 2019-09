Esporte Pela primeira vez, Marcelo Cabo pode repetir escalação no Vila Nova Com todos os jogadores à disposição, técnico pode obter feito inédito de repetir escalação desde que assumiu o comando do Tigre

Pela primeira vez desde que assumiu o Vila Nova, o técnico Marcelo Cabo pode repetir a formação da equipe titular do Tigre. O treinador está no comando do time colorado desde a 10ª rodada. Durante a Série B, o Vila Nova repetiu a formação apenas em duas ocasiões, da 5ª para 6ª rodada e para a 7ª rodada. Na época o time era comandado por Eduardo Baptista, que foi demitido...