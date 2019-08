Esporte Pela primeira vez desde que assumiu o Vila Nova, Marcelo Cabo pode repetir equipe Com ausência de Jeferson na lateral direita, única dúvida do treinador é no ataque. Equipe embarca para Curitiba na tarde desta quinta-feira (29)

O técnico Marcelo pode, enfim, repetir uma escalação no Vila Nova entre rodadas seguidas. O treinador não terá nenhum desfalque por suspensão para o duelo contra o Paraná e as ausências confirmadas são do atacante Bruno Mezenga (luxação no cotovelo) e do lateral direito Jeferson (lesão muscula). Na última atividade nesta quinta-feira (29), antes do confronto contra ...