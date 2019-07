Esporte Pela natureza, desafio para corpos e mentes na Caminhada Ecológica Atletas passam pelo dia mais exigente no trajeto entre Cidade de Goiás e Faina

Foram 70 quilômetros – 42 deles pela manhã mais 28 km à tarde - e 10 horas de percurso na Rodovia GO-164, com largada na Cidade de Goiás, às 5 horas da manhã e chegada em Faina, às 19 horas, no dia mais exigente em termos de tempo e preparo físico. Afinal, foram seis horas na estrada, do período matutino (das 5 horas às 11 horas) e quatro horas à tarde (de 15 horas à...