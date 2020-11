Esporte Pela 9ª semana seguida, Vila Nova não registra casos de Covid-19 Único desfalque para a partida contra o Santa Cruz é o volante Pablo, que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos

O Vila Nova anunciou, nesta quinta-feira (5), que não possui nenhum caso de Covid-19 para o duelo contra o Santa Cruz, no sábado (7). Essa é a 9ª semana consecutiva que o time colorado não registra casos positivos no elenco, o último ocorreu no dia 4 de setembro. Foram 24 exames realizados nesta semana, 23 atletas e o treinador Bolívar. Desfalque para o confronto, apenas o...