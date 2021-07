Esporte Pela 8ª vez nos Jogos, José Roberto Guimarães vira trunfo da seleção de vôlei

José Roberto Guimarães é o único brasileiro tricampeão olímpico e o primeiro a colocar uma seleção de vôlei do Brasil no mais alto lugar do pódio. Além disso, o já lendário treinador conseguiu o feito tanto pelas equipes masculina e feminina. Não há como não reconhecer sua importância para o esporte nacional e mundial. Mesmo quando o seu time não é o favorito à conq...