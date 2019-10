Esporte Pela 4ª vez no ano, São Paulo não marca gols no Bahia e partida termina em 0 a 0 O resultado deixou o São Paulo com 40 pontos, na cola do G4 da tabela. O time baiano soma 38 e segue tentando se aproximar dos seis primeiros colocados

O São Paulo enfrentou o Bahia pela quarta vez na temporada e mais uma vez não conseguiu balançar as redes do adversário. Nesta quarta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paulista ficou no 0 a 0 com o rival, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e mostrou que o técnico Fernando Diniz terá de trabalhar muito para fazer o ataque da equipe funcionar. ...