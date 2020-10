Esporte Pela 1ª vez em 19 anos, jogo da seleção não terá transmissão de TV O último jogo do Brasil sem transmissão foi quando a equipe venceu os Estados Unidos, em amistoso, em 2001

Depois de 19 anos e sete meses, a seleção brasileira não terá um jogo transmitido por uma emissora de TV do país, aberta ou fechada. A partida desta terça, às 21h (de Brasília), contra o Peru, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, estará disponível apenas para os assinantes da plataforma de streaming EI Plus, da Turner. O acesso acontece a...