Esporte Pela 1ª vez, Campeonato Goiano terá jogo com VAR Duelo entre Atlético-GO e Aparecidense, na semifinal do Estadual, terá o recurso do árbitro de vídeo. Custo será dividido entre os clubes e a Federação Goiana de Futebol

A partida entre Atlético-GO x Aparecidense, pela semifinal do Goianão 2020, será o primeiro jogo da história do Campeonato Goiano a ter a utilização do VAR. O anúncio foi feito pela Federação Goiana de Futebol (FGF), nesta sexta-feira (12). O custo do recurso de árbitro de vídeo será dividido entre os clubes e a entidade que rege as competições no Estado. O jogo entre as...