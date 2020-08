Esporte Pela 1ª vez após retomada dos jogos, Goiás não registra novo caso de Covid-19 no elenco Clube esmeraldino chegou a ter partida cancelada e até 14 desfalques pela doença

Desde que retomou o calendário para disputa do Campeonato Brasileiro, o Goiás não registrou novos casos da Covid-19 pela primeira vez. O clube ainda tem um jogador isolado em recuperação da doença, mas viu o cenário mudar radicalmente em relação aos primeiros jogos. O elenco do Goiás realizou bateria de exames para Covid-19, no domingo (23), como protocolo para a...