Pelé tem infecção quase curada, mas ficará mais um dia em observação em Paris

A saúde de Pelé segue melhorando neste sábado (6) e o rei do futebol está mais próximo de ter alta médica. De acordo com a sua assessoria de imprensa, ele deverá permanecer internado por ao menos mais um dia, mas teve verificada uma evolução no quadro clínico de infecção urinária, que passou a sentir no meio desta semana. Neste sábado (6), o ex-jogador de 78 anos ...