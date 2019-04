Esporte Pelé tem boa recuperação após cirurgia realizada no sábado, confirma novo boletim O rei do futebol retirou um cálculo renal na última semana

Depois de ter sido submetido a uma cirurgia no último sábado, quando a intervenção serviu para a retirada de um cálculo renal, Pelé se recupera bem no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento havia sido realizado com sucesso e o Rei do Futebol continua dando prosseguimento ao seu tratamento sem problemas. "O paciente Edson Arantes do Nascimento encontra-se...