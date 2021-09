Esporte Pelé segue na UTI, mas se recupera de forma satisfatória, diz boletim Aos 80 anos, Pelé passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon

O hospital Albert Einstein divulgou nesta sexta-feira (10) novo boletim sobre o estado de saúde de Pelé, internado desde o último dia 31. De acordo com a nota, o Rei do Futebol segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), está consciente e se recupera de forma satisfatória. "O paciente Edson Arantes do Nascimento vem se recuperando de maneira satisfatória, encont...