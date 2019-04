Esporte Pelé segue internado em Paris, mas está bem e estafe diz: 'Não há pressa de sair' No último sábado, o ex-jogador de 78 anos passou por uma nova avaliação que mostrou que o problema de saúde estava controlado e a infecção estava praticamente extinta

Pelé apresentou melhoras, mas continua internado em Paris, na França, em tratamento à base de antibióticos para se curar de uma infecção urinária. De acordo com seu estafe na capital francesa, em conversa com a reportagem do Estado neste domingo, "Pelé está bem, não corre nenhum risco sério, mas também não há nenhuma pressa para retornar ao Brasil". As decisões ...