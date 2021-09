Esporte Pelé recebe alta e deixa hospital em São Paulo Pessoas mais próximas ao ex-jogador consideram a continuidade do processo de fisioterapia um desafio pelo seu histórico de rebeldia em seguir rigorosamente as instruções de médicos e fisioterapeutas

Pelé recebeu alta nesta quinta-feira (30) depois de quase um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Rei do Futebol vai completar 81 anos no próximo dia 23. Ele deu entrada no local em 31 de agosto para realização de exames. Quatro dias depois, passou por cirurgia para retirar um tumor no cólon. Durante a internação, foi levado algumas vezes para a...