Pelé recebe alta e deixa hospital cinco dias após internação em Paris

Recuperado de uma infecção urinária, Pelé recebeu nesta segunda-feira alta do hospital em que estava internado, em Paris, e vai retornar ao Brasil em um voo nas próximas horas, confirmou a sua assessoria. Os ex-jogador de 78 anos vinha apresentando boa evolução do seu quadro de saúde após ter ingressado no local na última quarta. O problema com o Rei do Futebol ...