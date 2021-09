Esporte Pelé publica vídeo pedalando e diz estar cercado de carinho Em recuperação de cirurgia, ex-jogador de 80 anos faz exercício em bicicleta ergométrica

Em recuperação de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, Pelé publicou nesta terça-feira (21) um vídeo em que aparece pedalando em uma bicicleta ergométrica. Ele pratica exercícios, acompanhado e incentivado por profissionais do hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Amigos, envio este vídeo que a minha esposa fez hoje para dividir com vocês a minha ...