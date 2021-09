Esporte Pelé passa por cirurgia para retirada de tumor no cólon em São Paulo Pelé deu entrada no Albert Einstein no último dia 31 para realizar exames de rotina, que deveriam ter sido feitos no ano passado, mas foram adiados por conta da pandemia da Covid-19

Internado há seis dias no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé, 80, afirmou ter realizado no último sábado (4) uma operação para a retirada de um tumor no cólon. A informação foi publicada no Instagram do Rei do Futebol nesta segunda (6) por sua equipe de comunicação para tranquilizar os fãs do tricampeão mundial. "Meus amigos, muito obrigado pelas mensa...