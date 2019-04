Esporte Pelé passa por cirurgia para retirada de cálculo renal e já está no quarto Atualmente com 78 anos, Pelé passa bem após o procedimento. Depois de liberá-lo para voltar ao seu quarto, os médicos acreditam que o Rei do Futebol possa ter alta em breve

Seguindo a programação do seu tratamento para um cálculo renal, Pelé passou por uma cirurgia na manhã deste sábado (12) para tratar do problema. O Rei do Futebol está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e já pôde ir para o quarto após a intervenção. O ex-jogador do Santos e da seleção brasileira chegou ao Brasil na última terça-feira após sofrer...