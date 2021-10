Esporte Pelé faz 81 anos, ganha boinas de presente e sonha com Copa no Qatar O tricampeão mundial com a seleção tem perguntado se terá condições de ir à Copa do Mundo no Qatar, em 2022

Pelé vai ganhar boinas de presente de aniversário. Ele gosta de usá-las nas idas ao Hospital Albert Einstein, onde passa por quimioterapia. Neste sábado (23), o Rei do Futebol chega aos 81 anos. Ele fez o pedido a amigos porque tem poucas em seu estoque. Costuma perdê-las, as esquece em qualquer lugar ou fãs as roubam para ter um souvenir do ex-jogador. Essa é uma das p...