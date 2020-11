Esporte Pelé e Maradona trocaram rivalidade por elogios antes de argentino morrer Em 2000, a Fifa promoveu um evento para escolher o melhor jogador do mundo no século 20. Pelé venceu no voto dos especialistas e Maradona no voto popular

Pelé e Maradona nutriram uma das mais notáveis rivalidades da história do futebol. Ao longo dos anos foram inúmeras trocas de críticas pesadas, declarações atravessadas e comparações. O alento é que perto do fim da vida do argentino, que morreu nesta quarta (25) após uma parada cardiorrespiratória, a relação pendeu mais para o amor do que para o ódio e foi inundada p...