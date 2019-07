Esporte Pelé cancela ida a evento de patrocinador por motivos de saúde As aparições do rei do futebol têm sido cada vez menores por recomendação médica

Pelé participaria nesta segunda-feira de um evento de um patrocinador da Copa América, em São Paulo, mas cancelou a ida por motivos de saúde. Aos 78 anos, o Rei do Futebol tem dificuldades de locomoção devido a duas cirurgias no quadril. As aparições de Pelé têm sido cada vez menores por recomendação médica. Ele, por exemplo, não compareceu a jogos da Copa Améric...