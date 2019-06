Esporte Pelé anuncia que não vai participar de eventos durante a Copa América A Copa América começa nesta sexta-feira com a partida entre Brasil e Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo

Aos 78 anos, com problemas de saúde e orientação dos médicos para diminuir a rotina de trabalho e participações em eventos públicos, Pelé não estará presente na Copa América. De acordo com o seu assessor particular, José Fornos, não está prevista a ida do Rei do Futebol a nenhum evento do torneio, nem mesmo as cerimônias de abertura e encerramento. A Copa Améric...