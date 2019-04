Esporte Pelé agradece apoio e afirma estar com sede de 'novos gols na vida' Rei do futebol se pronunciou no Twitter. Pelé recebeu alta na última segunda-feira (15) e foi para sua casa no Guarujá, onde descansa após superar problema de saúde

Pelé voltou às redes sociais nesta terça-feira (16) para comentar sobre a sua recuperação após uma infecção urinária. O ex-jogador foi ao Twitter para agradecer os fãs e aos médicos pela ajuda no tratamento e, em tom de otimismo, garantiu que está com muita disposição para viver e pronto para voltar à rotina após ter passado cerca de duas semanas hospitalizado. "Meus c...