Esporte Pelé 81 anos: rei marcou pela seleção no Serra Dourada Recuperado de cirurgia, rei do futebol completa 81 anos. Relembre último gol histórico feito em Goiânia

Recuperado de uma cirurgia para remoção de tumor no cólon e após passar um mês no hospital, Pelé tem motivos para sorrir e comemorar seu aniversário de 81 anos, neste sábado (23. O maior ícone do futebol mundial comemorou um gol com a seleção brasileira, pela última vez, no Serra Dourada, quando deixou a aposentadoria para atuar em um jogo beneficente. Ele fez a festa...