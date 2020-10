Esporte Pelé 80 anos: dia de reverência ao Rei No dia do aniversário, o ex-jogador vai receber em casa réplica da taça da Copa Libertadores

Principal jogador de futebol da história, Pelé completa 80 anos nesta sexta-feira (23). No dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, no interior de Minas Gerais, nascia o filho de Seu Dondinho e Dona Celeste, que viria a se tornar o “Rei do futebol”. Como o mundo da bola está em festa pela data, a semana tem sido repleta de manifestações e homenagens de e...